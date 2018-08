Polizeipräsidium Freiburg / Jestetten: Motorradfahrer kommt von ...

Jestetten: Motorradfahrer kommt von Straße ab und erleidet Fußfraktur

Freiburg - Ein 23-jähriger Motorradfahrer erlitt am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Jestetten und Baltersweil eine Fußfraktur. Als Letzter einer Dreiergruppe war der junge Motorradfahrer kurz vor 17:00 Uhr ausgangs einer Linkskurve von der Straße abgekommen und hatte dabei mit seinem Fuß einen Leitpfosten touchiert. Nach einem Gegenlenkversuch prallte er in eine Leitplanke, wo er mitsamt seiner Maschine zum Liegen kam. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad wurde erheblich beschädigt. Der Schaden daran dürfte sich auf gut 2500 Euro belaufen. Auch die betroffenen Verkehrseinrichtungen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Unfallursächlich dürfte eine zu hohe Geschwindigkeit gewesen sein.

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Mathias Albicker Telefon: 07741 / 8316 - 201 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/