Polizeipräsidium Freiburg / Jestetten: Zwei Verletzte bei ...

Jestetten: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Freiburg - Ein Auffahrunfall am Donnerstag auf der B 27 in Jestetten hat zwei Leichtverletzte gefordert. Zum Unfall war es gegen 12.40 Uhr gekommen. Eine 34 Jahre alte Autofahrerin hatte zu spät bemerkt, dass die Fahrzeuge vor ihr anhielten. Sie fuhr noch leicht auf einen Seat auf. Die beiden Seat-Insassen, eine 35 Jahre alte Frau und ihr Mann als Beifahrer, klagten an der Unfallstelle über Schmerzen und wurden vom verständigten Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Abklärung zu einem Arzt gebracht. Die Autos blieben noch fahrbar. Die Schadenshöhe dürfte sich auf insgesamt ca. 6000 Euro belaufen.

