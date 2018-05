Polizeipräsidium Freiburg / Jugendliche Steinewerfer auf der ...

Jugendliche Steinewerfer auf der Autobahn A98 - Zeugen gesucht

Freiburg - Landkreis Lörrach

Am Samstag, den 12.05.2018 gegen 19:34Uhr wurde durch Verkehrsteilnehmer mitgeteilt, dass auf einer Autobahnbrücke der BAB 98, zwischen Lörrach-Mitte und Lörrach-Ost, Jugendliche sitzen und Gegenstände auf die darunter liegende Autobahn werfen würden. Im weiteren Verlauf wurde die Windschutzscheibe einer vorbei fahrenden Frau mit Kind getroffen und nur mit viel Glück blieb das Schlimmste aus! Die Insassen blieben unverletzt, am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro. Die 5-6 Jugendlichen, darunter auch ein Mädchen, konnten durch die bislang befragten Zeugen nur vage beschrieben werden und rannten nach dem Vorfall in westliche Richtung (dortige Homburg-Siedlung) davon.

Ein Jugendlicher trug ein schwarzes Shirt, eine schwarze Hose und hatte schwarze kurze Haare. Ein weiterer Jugendlicher trug ein rotes Kleidungsstück. Das Mädchen hatte lange blonde Haare. An der Tatörtlichkeit konnten ein großer Stein, sowie Holzteile auf der Fahrbahn aufgefunden werden, an welchen die Spurensicherung noch andauert.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder der Jugendgruppe machen können, mögen sich bitte beim Verkehrskommissariat Weil am Rhein unter der Rufnummer: 07621-98000 melden.

VK-Weil/FLZ PP FR

