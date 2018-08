Polizeipräsidium Freiburg / Kandern: Betrunkene pöbeln herum - ...

Kandern: Betrunkene pöbeln herum - einer muss zur Ausnüchterung ins Krankenhaus

Freiburg - Zwei betrunkene Männer sorgten am Mittwochabend in Kandern für den Einsatz von Polizei und des Rettungsdienstes. Kurz nach 21:00 Uhr beschwerten sich mehrere Anrufer über das Verhalten von zwei Betrunkenen. Diesen war der Zugang zu einer Gaststätte verwehrt worden. Vor dem Gebäude pöbelten sie dann Passanten an. Auch wurde eine Bierflasche gegen eine Wand geworfen. Bis zum Eintreffen der Polizei hatten sich die beiden entfernt. Allerdings kam es ganz in der Nähe zu einem Rettungsdiensteinsatz. Dort wurde eine berauschte männliche Person versorgt, die von der Beschreibung her einer der pöbelnden Männer gewesen sein dürfte. Die unter Alkohol- und wahrscheinlich auch Drogeneinfluss stehende Person wurde ins Krankenhaus gebracht. Dabei zeigte sie sich immer wieder schubweise aggressiv und musste deshalb festgehalten werden. Die zweite Person blieb verschwunden.

