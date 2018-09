Polizeipräsidium Freiburg / Kandern: Gartenhütte geht in Flammen ...

Kandern: Gartenhütte geht in Flammen auf - Kripo ermittelt wegen Verdacht der Brandstiftung

Freiburg - Am Sonntagabend ging in Egerten eine Gartenhütte in Flammen auf. Um 23:15 Uhr war das Feuer auf dem Grundstück in der Wollbacher Straße bemerkt worden. Die sofort ausrückende Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass die Hütte vollständig abbrannte. In der Hütte fiel ein Rasenmäher den Flammen zum Opfer. Dem Eigentümer dürfte ein Schaden von ca. 4500 Euro entstanden sein. Da die Hütte über keinen Stromanschluss verfügte, könnte ein Brandstiftungsdelikt vorliegen. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen dazu aufgenommen (Kontakt 07621 176-0). Wer verdächtige Beobachtungen rund um die Wollbacher Straße am Sonntagabend gemacht hat, wird gebeten, sich dort zu melden.

