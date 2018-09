Polizeipräsidium Freiburg / Kandern-Tannenkirch, LKr. Lörrach ...

Kandern-Tannenkirch, LKr. Lörrach Verkehrsunfall, eine leicht verletzte Person

Freiburg - Leichtverletzt wurde ein Beifahrer in einem VW-Bus bei einem Verkehrsunfall in Kandern-Tannenkirch, am Mittwoch gg. 17.50 Uhr.

Zuvor wurde dem VW-Bus durch einen PKW an der Kreuzung Thannkircher-/ Uttnacher Straße die Vorfahrt genommen. Hierbei touchierte der Kleinwagen den VW Bus an der Hinterachse, was dazu führte dass dieser den Bordstein berührte und zur Seite umfiel.

Glücklicherweise wurde nur eine Person in dem Bus leicht verletzt.

Vorsorglich war ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle entsandt worden.

