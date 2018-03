Polizeipräsidium Freiburg / Kenzingen: Einbruch in Tankstelle / ...

Kenzingen: Einbruch in Tankstelle / Endingen: Unfallflucht in der Ludwigstraße

Kenzingen: Einbruch in Tankstelle

Am Dienstagabend (20.03.18) kam es gegen 23.40 Uhr zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten der Tankstelle an der Dieselstraße im Industriegebiet. Unbekannte hebelten eine Türe zur Tankstelle auf und lösten hierdurch die Alarmanlage im Objekt aus. Hierauf verließen die Täter die Örtlichkeit unverrichteter Dinge und flüchteten in unbekannte Richtung. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, möge sich beim Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, melden.

Endingen: Unfallflucht in der Ludwigstraße

In der Nacht von Mittwoch (21.03.18) auf Donnerstag (22.03.18), um 00.10 Uhr, kam es im Bereich der Ludwigstraße zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines dunkelfarbenen Honda Civic beschädigte zwei geparkte Fahrzeuge und flüchtete anschließend unerkannt in Richtung Maria-Theresia-Straße. Bei einer anschließend durchgeführten Fahndung konnte das flüchtige Honda Civic geparkt und verlassen in der Ringstraße aufgefunden werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeugführer geben können. Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0.

