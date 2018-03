Polizeipräsidium Freiburg / Kenzingen: Unfallflucht vor der ...

Kenzingen: Unfallflucht vor der Volksbank / Emmendingen: Fahrzeug beschädigt / Emmendingen: Unfallzeugen gesucht

Kenzingen: Unfallflucht vor der Volksbank

Am Sonntagvormittag (25.03.18), zwischen 09.35 Uhr und 10.40 Uhr, wurde ein in der Hauptstraße vor der Volksbank geparkter Opel Meriva von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Rangieren beschädigt. Bei dem flüchtigen Unfallverursacher müsste es sich um ein blau-türkises Fahrzeug gehandelt haben. Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0.

Emmendingen: Fahrzeug beschädigt

Am Sonntag (26.03.18), gegen 16.20 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Mann durch einen Tritt einen ordnungsgemäß geparkten PKW im Bereich Markgrafenstraße/ Romaneistraße. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Ca. 180 cm groß, ungepflegtes Erscheinungsbild. Auffallend waren seine rote Wollmütze und ein roter Rucksack. Hinweise zu der Person nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

Emmendingen: Unfallzeugen gesucht

Am Sonntag (25.03.18), gegen 17.40 Uhr, kam es "Am Sportfeld" zu einem Verkehrsunfall. An einer Engstelle im Bereich des Schwimmbades ließ der Fahrer eines dunklen Skoda einen entgegenkommenden Pkw mit Wohnanhänger und zwei Radfahrer durchfahren. Als die Fahrbahn frei wurde und er in diesem Moment losfuhr, versuchte der Fahrer eines hinter ihm herfahrenden silberfarbenen Ford Focus, ihn zu überholen. Dabei kam es zur Kollision. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfallgeschehens, insbesondere die zwei entgegenkommenden Radfahrer. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, in Verbindung zu setzen.

