Polizeipräsidium Freiburg / Kind bei Verkehrsunfall schwer ...

Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt Maulburg

Freiburg - Landkreis Lörrach, Maulburg, Hauptstraße

Am Freitagnachmittag wurde dem Polizeirevier Schopfheim gegen 16.00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in Maulburg mitgeteilt. Ein 9-jähriges Kind wollte die Hauptstraße im Bereich der Einmündung der Neue Straße überqueren. Das Mädchen nutzte hierzu den dortigen Fußgängerüberweg, wobei es sein Fahrrad neben sich herschob. Der 70-jährige Fahrer eines Mercedes, welcher die Hauptstraße in Richtung Westen befuhr, erkannte das Kind zu spät und erfasste dieses frontal mit seinem Fahrzeug. Das Mädchen zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Am mitgeführten Fahrrad sowie am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Die Hauptstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

