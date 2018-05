Polizeipräsidium Freiburg / Kirchzarten: Kind auf Fahrrad bei ...

Kirchzarten: Kind auf Fahrrad bei Verkehrsunfall verletzt - Autofahrer flüchtet - Zeugenaufruf

Freiburg - Am Freitag, 25.05.2018, befuhr eine 11-jährige Radfahrerin zwischen 10.30 - 10.40 Uhr in Kirchzarten die Bahnhofsstraße in östliche Richtung (Unterführung). Hier wurde sie von einem dunkelgrauen BMW (evtl. X1) mit FR-Kennzeichen überholt. Aufgrund des entgegenkommenden Linienbusses (rot, näheres nicht bekannt), scherte der BMW so ein, dass es zu einer Berührung zwischen Fahrrad und Pkw kam. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich hierbei (Prellungen, Schürfungen). Der Fahrer des BMW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Radfahrerin zu kümmern.

Die Verkehrspolizei Freiburg sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, oder Angaben zum flüchtigen Pkw machen können.

Hinweise werden rund um die Uhr entgegen genommen (Tel. 0761 882-3100).

