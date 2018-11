Polizeipräsidium Freiburg / Klettgau: Auto kollidiert mit Kind ...

Klettgau: Auto kollidiert mit Kind auf Fahrrad ohne Licht - leicht verletzt

Freiburg - Mit einem fahrradfahrenden Kind, das ohne Licht unterwegs war, ist am Montagabend eine Autofahrerin in Klettgau-Grießen zusammengestoßen. Das Kind zog sich leichte Verletzungen zu. Die 60 Jahre alte Autofahrerin beabsichtigte gegen 17:50 Uhr, von der Marktstraße nach links in die Klosterstraße abzubiegen. Dabei übersah sie den 9-jährigen Jungen auf seinem Fahrrad, der entgegenkam. Der Junge hatte trotz Dunkelheit sein am Fahrrad angebrachtes und funktionstüchtiges Licht nicht eingeschaltet. Das Kind prallte in den abbiegenden Pkw und stürzte auf die Straße. Hierbei verletzte sich der Junge leicht. Eine medizinische Versorgung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Nach einer ersten Untersuchung im Rettungswagen konnte der Junge mit seinen Eltern nach Hause. Der junge Radler hatte einen Helm an. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von gut 1000 Euro.

