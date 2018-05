Polizeipräsidium Freiburg / Klettgau: Pkw aufgebrochen - ...

Klettgau: Pkw aufgebrochen - Geldbörse gestohlen

Freiburg - Auf eine in der Mittelkonsole abgelegte Geldbörse hatte es ein unbekannter Pkw-Aufbrecher in der Nacht zum Donnerstag in Klettgau-Grießen abgesehen. Hierzu schlug er an einem VW Touran, der in einer Einfahrt zu einem Haus in der Schlegelstraße parkiert war, die Scheibe der Beifahrertüre ein. Der Täter nahm den schwarzen Ledergeldbeutel an sich und flüchtete. Wie üblich waren im Geldbeutel der Ausweis, Bankkarten und Bargeld. Die Schadenshöhe beträgt mehrere hundert Euro. Die Tat muss in der Zeit von Mittwoch, 23.30 Uhr bis Donnerstag, 09.00 Uhr passiert sein. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt 07741 8316-0).

