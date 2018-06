Polizeipräsidium Freiburg / Körperverletzung - Zeugen gesucht

Körperverletzung - Zeugen gesucht

Freiburg - LKR LÖ

- Bad Bellingen

Am frühen Sonntagmorgen um 02:30 Uhr erhielt das Polizeirevier Weil am Rhein die Meldung, dass es im Kurpark von Bad Bellingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sei. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort ermitteln, dass sich der Geschädigte im Kurpark aufhielt, als er scheinbar grundlos von einer männlichen Person angegangen wurde. Erst als der Geschädigte zu Boden stürzte und kurzfristig das Bewusstsein verlor, ließ der Täter von ihm ab und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weil am Rhein unter 07621/97970 in Verbindung zu setzen.

Stand: 12:00 Uhr

