Polizeipräsidium Freiburg / Kollision zwischen Radfahrern ...

Kollision zwischen Radfahrern Schopfheim - Fahrnau

Freiburg - Landkreis Lörrach, Schopfheim

Am Freitagabend, kam es im Ortsteil Fahrnau auf einem Radweg entlang der Wiese zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Gegen 19.30 Uhr kollidierte dabei ein 20-jähriger Radfahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit einem entgegenkommenden 58-jährigen Radfahrer. Dieser stürzte und zog sich einen Nasenbeinbruch zu. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der 20-jährige Verursacher zog sich ebenso leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrrädern entstand durch die Kollision Sachschaden.

FLZ Fi/Ue

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg PvD Telefon: 0761/882-0 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/