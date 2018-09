Polizeipräsidium Freiburg / Küssaberg: Junge Fahrerin prallt ...

Küssaberg: Junge Fahrerin prallt gegen Baum - leicht verletzt

Freiburg - Eine junge Autofahrerin prallte am Donnerstag mit ihrem Wagen bei Küssaberg-Reckingen gegen einen Baum, als sie von der Landstraße auf einen Feldweg abbiegen wollte und dabei zu schnell war. Sie wurde leicht verletzt. Gegen 18:00 Uhr beabsichtigte die 18-jährige, kurz nach Reckingen in Fahrtrichtung Hohentengen-Lienheim nach rechts auf einen Feldweg einzufahren. Dabei geriet sie auf Schotter und rutschte, weil sie noch zu schnell war, geradeaus auf einen Baum. Die Fahrerin klagte über Schmerzen, weshalb sie vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde. An ihrem Pkw wurde ein Schaden von rund 2500 Euro verursacht.

