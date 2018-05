Polizeipräsidium Freiburg / Landkreis ...

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald/Sankt Märgen: Verkehrsunfall - Autofahrerin übersieht Motorradfahrer

Freiburg - Am späten Sonntagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 317 Feldberg/Passhöhe.

Ein 74-jähriger PKW-Lenker überholte auf der Passhöhe eine Fahrzeugkolonne in Richtung Todtnau. Dabei rechnete er scheinbar nicht mit einem 72-jährigen aus dieser Kolonne, welcher mit seinem PKW nach links auf einen dortigen Parkplatz abbog. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Gegen beide Verkehrsteilnehmer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils 8000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

RTN/PK/ts

