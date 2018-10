Polizeipräsidium Freiburg / Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, ...

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Friedenweiler: Folgemeldung zu - Folgenschwerer Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen auf der K 4964 - hier: Unfallbeteiligter im Krankenhaus verstorben

Freiburg - Der 22-Jährige erlag am 30.09.2018 im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

- Erstmeldung -

Am Samstagabend, gegen 20.35 Uhr, verlor ein 22-jähriger PKW-Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve zwischen Rötenbach und Friedenweiler die Kontrolle über sein Fahrzeug der Marke Daimler Benz. Der Pkw wurde nach rechts aus der Kurve getragen, überschlug sich, rutschte einige Meter und schlug letztendlich auf dem Dach liegend mit der Fahrerseite in einen Baum ein. Im Fahrzeug befanden sich insgesamt fünf männliche Personen im Alter zwischen 22 und 23 Jahren. Sie alle wurden schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von ca. 60.000 Euro.

Die Feuerwehren Neustadt, Friedenweiler und Rötenbach waren mit 10 Fahrzeugen und 67 Mann, der Rettungsdienst mit drei Rtw, zwei Notärzten einem Leitenden Notarzt sowie zwei Rettungshubschraubern im Einsatz. Ein Kriseninterventionsteam war ebenfalls verständigt worden.

Die Sachbearbeitung wurde vom Verkehrsunfalldienst der Verkehrspolizeidirektion Freiburg übernommen.

