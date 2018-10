Polizeipräsidium Freiburg / Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, ...

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, St. Märgen/Thurner Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer mit anschließender Unfallflucht

Freiburg - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, St. Märgen/Thurner

Am Freitagnachmittag, gegen 18:00 Uhr, fuhr ein 58 jähriger Motorradfahrer vom Thurner talwärts über die Spirzen in Richtung Buchenbach. Ca 500 Meter nach der Abzweigung von der B500 fuhr ein dunkler Pkw plötzlich vom Fahrbahnrand auf die Straße. Beim Ausweichmanöver kam der Kradfahrer zu Fall und verletzte sich schwer. Der Autofahrer hielt kurz an und fuhr dann mit "quietschenden Reifen" bergwärts davon. Im Fahrzeug befand sich, neben dem Fahrer, noch mindestens eine Person. Zeugen, die Hinweise zum Unfall, insbesondere zum geflüchteten Pkw geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt unter Tel 07651 93360 in Verbindung zu setzen.

