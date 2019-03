Polizeipräsidium Freiburg / Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: ...

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: Wohnungseinbrüche in Löffingen und Bad Krozingen

Freiburg - In zwei benachbarte Wohnungen in Löffingen eingedrungen sind unbekannte Täter vermutlich im Tatzeitraum Dienstag, 19.03.2019, 9 Uhr, bis Mittwoch, 20.03.2019, 9 Uhr. Ein Einbruch ereignete sich in der Wartenbergstraße, der andere in der Feldbergstraße. In beiden Fällen wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen, um in das Objekt zu gelangen. Die Höhe des Diebstahlschadens steht derzeit noch nicht fest.

In Bad Krozingen-Hausen an der Möhlin ereignete sich am Mittwoch, 20.03.2019, zwischen 18.50 und 20 Uhr ein Wohnungseinbruch in der Straße "Im Schmidtackern". Die Täter erbeuteten Bargeld.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0761-882-5777 zu melden.

