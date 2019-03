Polizeipräsidium Freiburg / Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: ...

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: Wohnungseinbrüche am Wochenende

Freiburg - Insgesamt wurden bislang vier vollendete Wohnungseinbrüche bei der Polizei gemeldet, die sich seit vergangenen Freitag im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald ereignet haben.

Drei Einbrüche fanden am Nachmittag bis in die späten Abendstunden am Samstag, 23.03.2019 statt. In allen drei Fällen wurden die Terassentüren der betroffenen Wohnungen gewaltsam geöffnet. Betroffen waren Wohnhäuser in Bad Krozingen (Kleinbühlweg), Auggen (Julius-Kibiger-Straße) und Staufen-Grunern (In den Etzmatten).

In der Zeit von Samstag bis Sonntag, von 13-16 Uhr, stiegen Unbekannte in Auggen über einen Balkon ins Obergeschoss und dort über eine Balkontür in das Einfamilienhaus in der Engelhard-Buhrin-Straße ein.

Der Diebstahlsschaden konnte bislang noch nicht genau beziffert werden. Abgesehen hatten es die Täter auf Bargeld und Schmuck.

Die Polizei rät, auch wenn die dunkle Jahreszeit langsam zu Ende geht, weiterhin wachsam zu bleiben. Verschließen Sie Ihre Wohnung bei Abwesenheit und schließen Sie insbesondere auch die Fenster. Bitte melden Sie verdächtige Personen oder Fahrzeug in Ihrem Wohngebiet umgehend der Polizei (Notruf 110).

jc

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an: Jerry Clark Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 0761 / 882-1016 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/