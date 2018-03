Polizeipräsidium Freiburg / Landkreis Emmendingen, Kenzingen: ...

Landkreis Emmendingen, Kenzingen: Tätlicher Übergriff bei Handballspiel

Freiburg - Am Samstagnachmittag kam es bei einem Handballspiel in der Üsenberghalle in Kenzingen nach einer strittigen Spielsituation zu einem Gerangel auf dem Feld. Daraufhin sah sich ein Zuschauer veranlasst sich in das Geschehen einzumischen und schlug einem Spieler wohl mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte musste zur weiteren Behandlung im Krankenhaus vorstellig werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

