Polizeipräsidium Freiburg / Landkreis Emmendingen, Teningen: ...

Landkreis Emmendingen, Teningen: Gebäudebrand in Teningen / Erstmeldung

Freiburg - Kurz nach 21:00 Uhr wurde am Freitagabend über Notruf der Brand eines Wohnhauses in der Kirchstraße in Teningen gemeldet. Trotz schnellem Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf Nachbargebäude nicht verhindert werden. Die jeweiligen Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden. Bislang liegen keine Erkenntnisse vor, dass Personen verletzt wurden. Die Brandbekämpfung dauert noch an.

Es wird nachberichtet.

Stand: 21:45 Uhr

