Polizeipräsidium Freiburg / Landkreis Lörrach, Efringen-Kirchen: ...

Landkreis Lörrach, Efringen-Kirchen: BAB 5 in Fahrrichtung Basel nach Unfall gesperrt

Freiburg - Am Sonntagabend kam es kurz nach 20 Uhr auf der Autobahn A5, Fahrtrichtung Karlsruhe - Basel, zwischen der Anschlussstelle Efringen-Kirchen und dem Autobahndreieck Weil am Rhein zu einem Verkehrsunfall. Ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrender Pkw VW fuhr aus unbekannter Ursache auf einen vor ihm fahrenden Pkw Kia mit Wohnwagen auf, welcher in der Folge mit der linken Schutzplanke kollidierte. Hierbei kuppelte sich der Wohnanhänger vom Zugfahrzeug ab und blieb auf dem linken Fahrstreifen stehen. Das Verursacherfahrzeug kollidierte noch mit der rechten Schutzplanke und blieb auf dem Standstreifen stehen. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 90.000 Euro.

Da aus einem der beteiligten Fahrzeuge Betriebsflüssigkeit auslief, musste die Fahrbahn an der Unfallstelle durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Zur Bergung der Fahrzeuge und zur Fahrbahnreinigung musste die Richtungsfahrbahn voll gesperrt werden. Die Sperrung wurde gegen 23:40 Uhr wieder aufgehoben.

Der Verkehrsunfall wurde vom Verkehrskommissariat Weil am Rhein aufgenommen.

FLZ / VV

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 0761/882-0 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/