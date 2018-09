Polizeipräsidium Freiburg / Landkreis Lörrach, Hausen im ...

Landkreis Lörrach, Hausen im Wiesental: PKW weicht Radfahrern aus und kollidiert mit geparktem Fahrzeug

Freiburg - Am Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr kam es in der Bergwerkstraße in Hausen im Wiesental zu einem Verkehrsunfall. Aufgrund eines am Fahrbahnrand parkenden Fahrzeugs musste eine 49-jährige PKW-Fahrerin die Gegenspur nutzen um an dem Fahrzeug vorbeizufahren. Gleichzeitig näherten sich aus der Gegenrichtung zwei Fahrradfahrer, welche auf der Fahrbahn nebeneinander fuhren. Infolge der dadurch zu engen Fahrbahndurchfahrt musste die PKW-Fahrerin schließlich einem der Radler ausweichen und kollidierte mit dem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen Sachsachaden. Die beiden Radfahrer verließen im Anschluss die Unfallörtlichkeit. Ob die Beiden das Unfallgeschehen zuvor bemerkt hatten ist nicht bekannt.

Zeugen des besagten Vorfalles werden gebeten sich beim Polizeirevier Schopfheim unter Tel.: 07622 666980 zu melden.

