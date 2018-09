Polizeipräsidium Freiburg / Landkreis Lörrach, Rheinfelden: ...

Landkreis Lörrach, Rheinfelden: Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Freiburg - Am Samstagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, wurde im Zusammenhang mit einer Verkehrskontrolle vor dem Polizeirevier Rheinfelden ein PKW einer Kontrolle unterzogen. Hierbei gab der sichtlich nervöse Fahrer gegenüber den kontrollierenden Beamten an, dass er nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Da der Fahrzeugführer keinerlei Ausweisdokumente mit sich führte, wurde er vorläufig festgenommen, wo die genaue Identität des Fahrzeugführers festgestellt wurde. Im weiteren Verlauf wurde sein PKW durchsucht. Hierbei wurden insgesamt 37 Gramm Marihuana in portionierten Päckchen aufgefunden. Neben einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gelangt der Fahrzeugführer noch wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige.

Str / FLZ /VV

