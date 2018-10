Polizeipräsidium Freiburg / Landkreis Lörrach, Rheinfelden: ...

Landkreis Lörrach, Rheinfelden: Serientäter ermittelt.

Freiburg - Am Samstagabend, gegen 18 Uhr, meldete die Geschädigte eines Diebstahls dem Polizeirevier Rheinfelden, dass aus ihrem Pkw, welcher in der Schillerstraße in Rheinfelden abgestellt war, die Handtasche entwendet wurde. In der Handtasche befanden sich nebst alltäglicher Gegenstände ein iPhone. Dieses konnte die Geschädigte dann über Internet orten. Nachdem über die Staatsanwaltschaft ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung eines Tatverdächtigen erlassen wurde, konnten in dessen Wohnung das Diebesgut aus mehreren Pkw-Aufbrüchen festgestellt werden. Während der Maßnahme wurde der Tatverdächtige erreicht, welcher dann das entwendete iPhone auf dem Polizeirevier vorbeibrachte. Hierbei konnte beim Tatverdächtigen festgestellt werden, dass er unter Drogeneinfluss stand. Der 28-jährige Tatverdächtige wird nun wegen mehreren Diebstählen aus Pkw strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen. Zudem muss er sich wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung verantworten.

