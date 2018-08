Polizeipräsidium Freiburg / Landkreis Lörrach, Schopfheim: ...

Landkreis Lörrach, Schopfheim: Geschwindigkeitskontrolle auf der L 139 - teilweise erhebliche Verstöße festgestellt

Freiburg - Am Samstagabend führten Beamte des Polizeireviers Schopfheim in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr Geschwindigkeitsmessungen auf der L 139 zwischen Langenau und Enkenstein durch. Hierbei konnten mehrere Fahrzeugführer festgestellt werden, welche sich nicht an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h hielten. Sie wurden aus diesem Grund gebührenpflichtig verwarnt. Auf zwei Fahrzeuglenker kommt eine Anzeige zu, da sie die Geschwindigkeit in erheblichem Maße überschritten. Spitzenreiter war ein 30-jähriger Audi-Fahrer, welcher mit einem Wert von 157 km/h gemessen wurde. Ihn erwartet ein Bußgeld im dreistelligen Bereich, zudem muss er mit einem Fahrverbot rechnen.

