Polizeipräsidium Freiburg / Landkreis Lörrach, Schopfheim: ...

Landkreis Lörrach, Schopfheim: Einfahrtstor am Golfplatz Fahrnau entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg - In der Zeit vom 28. Oktober bis zum 16. November entwendeten Unbekannte ein zum Einbau bereitgestelltes Einfahrtstor im Bereich des Golfplatzes in Schopfheim-Fahrnau. Es handelt sich um ein massives Metalltor mit den Maßen 4 m x 1,8 m, welches aus zwei Torflügeln besteht. An den vier Pfosten des Tores befinden sich zudem Betonfundamente. Aufgrund der Größe und des Gewichtes wird davon ausgegangen, dass die Täter ein größeres Fahrzeug mit Kran zum Abtransport nutzten. Der entstandene Schaden wird auf ca. 6000 Euro beziffert. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07622/666980, beim Polizeirevier Schopfheim zu melden.

