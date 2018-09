Polizeipräsidium Freiburg / Landkreis Lörrach, Schwörstadt: ...

Landkreis Lörrach, Schwörstadt: Unter Drogeneinwirkung gefahren

Freiburg - Bei einer am Freitagabend auf der B 34 in Schwörstadt durchgeführten Verkehrskontrolle konnten beim Fahrer eines Pkw Skoda deutliche Anzeichen auf Drogenkonsum festgestellt werden. Ein Urintest bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten. Der 32-Jährige Deutsche stand unter dem Einfluss von Amphetamin. Drogen konnten bei ihm jedoch keine aufgefunden werden. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Auto stehen lassen. Ihn erwarten nun zwei Punkte in Flensburg, mindestens 500 EUR Geldbuße und ein einmonatiges Fahrverbot.

Wü / FLZ / VV

