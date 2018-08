Polizeipräsidium Freiburg / Landkreis Lörrach, Stadt ...

Landkreis Lörrach, Stadt Rheinfelden: Brand in Garage mit mehreren Stellplätzen - Hoher Sachschaden - Mehrere Fahrzeuge betroffen - Zeugenaufruf.

Freiburg -

- Korrektur des Tages -

Am frühen Sonntagmorgen, den 19.08.2018, gegen 01:40 Uhr, eilten Feuerwehr und Polizei zu einem Hinterhof in der Friedrichstraße in Rheinfelden.

Zuvor war über Notruf ein Knall und eine starke Rauchentwicklung gemeldet worden. Vor Ort wurde festgestellt, dass eine Garagenanlage mit mehreren Stellplätzen in Brand stand.

Die Feuerwehr öffnete die verschlossenen mittleren zwei Garagentore um den Brand zu löschen. In den vier Garagen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes drei PKW und ein Motorroller. Zwei der Fahrzeuge sind durch den Brand vollständig ausgebrannt. Die beiden äußeren Fahrzeuge wurden durch den Brand nur leicht beschädigt.

Die Ursache ist bislang nicht geklärt. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Anwohner, welche in der Nacht möglicherweise etwas Verdächtiges beobachtet oder gehört haben, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat Lörrach (Tel.: 07621 176-205) zu melden, welches die Ermittlungen übernommen hat.

mh FLZ/mt

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 0761/882-0 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/