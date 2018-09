Polizeipräsidium Freiburg / Landkreis Lörrach, Weil am Rhein: ...

Landkreis Lörrach, Weil am Rhein: Unfallaufnahme endet mit Beleidigungen

Freiburg - Polizisten des Reviers von Weil am Rhein wurden am Freitagnachmittag gegen 17:12 Uhr zu einer Unfallaufnahme in das Parkhaus des Rheincenters gerufen. Laut Mitteilung hatte hier eine französische Verkehrsteilnehmerin die Tür ihres Pkw gegen den Pkw des Anrufers geschlagen und war danach einkaufen gegangen, ohne Notiz von der Beschädigung zu nehmen. Kurz nachdem die Streife am Ereignisort eintraf, kam auch die Schadensverursacherin zu ihrem Fahrzeug zurück. Schon beim Erblicken der Beamten, bevor sich diese überhaupt hätten erklären können, eskalierte die 51 Jährige. Sie schrie unablässig wüste Beleidigungen gegen die Beamten und auch den Unfallgegner. Die Situation konnte erst durch Unterstützung weiterer Streifen etwas beruhigt werden. Die Beschuldigte gelangt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der Beleidigungen zur Anzeige. Einsicht oder Reue zeigte sie zu keinem Zeitpunkt.

CV / FLZ / VV

