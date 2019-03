Polizeipräsidium Freiburg / Landkreis Lörrach, Weil am Rhein: ...

Landkreis Lörrach, Weil am Rhein: Junge Frau außer Rand und Band

Freiburg - In den frühen Morgenstunden des Samstags wurde das Polizeirevier Weil am Rhein zu einer Ruhestörung in der Gartenstadt gerufen. Nachdem die 29-jährige Ruhestörerin die Wohnungstüre geöffnet hatte, griff diese sofort die eingesetzten Beamten verbal an. Als die Beamten die Störerin auf den intensiven Marihuanageruch ansprachen, wollte diese die Türe vor deren Nase zuschlagen. Nach dem Betreten der Wohnung wollte die 29-jährige das Betäubungsmittel verschwinden lassen. Plötzlich griff die Störerin unvermittelt eine eingesetzte Beamtin an und schlug ihr ins Gesicht. Nachdem die Frau überwältigt und vorläufig festgenommen wurde, ordnete die Staatsanwaltschaft die Durchsuchung der Wohnung an. Bei den weiteren Maßnahmen auf der Dienststelle kam es zu weiteren Widerstandshandlungen seitens der Täterin. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstand, Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

FLZ VV / RH

