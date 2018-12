Polizeipräsidium Freiburg / Lauchringen: Einbruch in Wohnhaus - ...

Lauchringen: Einbruch in Wohnhaus - Schmuck und Geld gestohlen

Freiburg - Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus war es am Mittwoch in Lauchringen gekommen. Das in den Konstanzer Äcker gelegene Haus wurde in der Zeit von 15:00 Uhr bis 19:30 Uhr von den Einbrechern heimgesucht. Um ins Gebäude zu kommen, hebelten diese eine Terrassentüre auf. In den Wohnräumen wurden Schubladen und Schränke durchwühlt. Den Einbrechern fielen Bargeld und drei Ringe in die Hände. Die Schadenshöhe liegt im vierstelligen Bereich. Die EG Einbruch bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt 07741 8316-0).

