Polizeipräsidium Freiburg / Lauchringen: Mini überschlägt sich ...

Lauchringen: Mini überschlägt sich auf der B34 - Zeugenaufruf

Freiburg - Am Mittwochabend, gegen 21 Uhr, wurde durch einen Zeugen gemeldet, dass sich auf der B34 bei der Abzweigung Bechtersbohl ein Fahrzeug überschlagen habe. Der Verkehrsteilnehmer selbst war jedoch nicht Zeuge des Unfalles, sondern hatte lediglich das im Graben liegende Fahrzeug bemerkt. Personen waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im oder am Fahrzeug. Nach bisherigen Kenntnissen kam ein BMW Mini von der Straße ab, überschlug sich und blieb neben der Fahrbahn liegen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Da zu diesem Zeitpunkt eine Verletzung des Fahrers oder der Fahrerin unklar war, wurde die Umgebung um das Unglücksfahrzeug abgesucht. Allerdings ohne Erfolg.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751/8316-537, hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht Zeugen zum Unfallhergang und zur Fahrereigenschaft.

kj

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Jörg Kiefer Telefon: 07621/176-101 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/