Polizeipräsidium Freiburg / Lauchringen: Unfallflucht - ...

Lauchringen: Unfallflucht - geparkter Pkw beschädigt - Zeugensuche!

Freiburg - Einen Schaden von gut 1000 Euro verursachte ein Unbekannter an einem geparkten Skoda am Freitagmittag in Unterlauchringen. Der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmartes in der Hauptstraße abgestellte Wagen wurde am hinteren rechten Radlauf beschädigt. Der Schaden dürfte beim Ein- oder Ausparken entstanden sein, der Verursacher ist unbekannt und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Skoda war dort im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr geparkt. Auf sachdienliche Hinweise hofft der Polizeiposten Tiengen, Tel. 07741 8316-283.

