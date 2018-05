Polizeipräsidium Freiburg / Laufenburg: ...

(2 Meldungen) Laufenburg: Gullydeckel aus Straße gehoben / Motorradfahrer kommt auf Rollsplitt zu Fall - schwer verletzt

Freiburg - Laufenburg: Gullydeckel aus Straße gehoben

Zwei Gullydeckel wurden in der Nacht zum Sonntag in der Steigmattstraße in Laufenburg aus der Straße gehoben. Gegen 00:25 Uhr war das zwei Personen aufgefallen und diese hatten die Polizei verständigt. Einen, der durch die Täter nur halb zur Seite gelegt worden war, schoben die Anrufer selbst wieder zurück. Der zweite blieb zunächst verschwunden. Eine Polizeistreife überprüfte die Örtlichkeit, die zunächst im Alfred-Joos-Weg vermutet wurde. Auf der Anfahrt dorthin konnte erst im letzten Moment erkannt werden, dass beim Einbiegen von der Grunholzer Straße in der Steigmattstraße der Gullydeckel in der Fahrbahnoberfläche fehlte. Aufgrund der herrschenden Lichtverhältnisse war dies beinahe nicht zu erkennen. Der passende Gullydeckel konnte im Grünstreifen gefunden und wieder eingesetzt werden. Weitere fehlende Gullydeckel konnte nicht mehr festgestellt werden. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr aufgenommen.

Laufenburg: Motorradfahrer kommt auf Rollsplitt zu Fall - schwer verletzt

Eine Stelle mit Rollsplitt auf der Straße übersah am Montag ein Motorradfahrer und verlor deshalb die Kontrolle über seine Maschine und stürzte schwer. Der 26-jährige überholte kurz vor 13:00 Uhr gerade auf einem geraden Streckenabschnitt der Landstraße zwischen Hochsal und Rotzel einen Pkw, als er auf der Gegenfahrbahn über die Stelle mit Split fuhr. Er stürzte und rutschte von der Straße in eine Wiese. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu, deren Ausmaß nicht genau bestimmbar war. Deshalb erfolgte die Verlegung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Mit dem Motorradfahrer selbst konnte noch nicht gesprochen werden. Der Rollsplitt als Unfallursache wird wegen der Spurenlage und Zeugenaussagen als wahrscheinlich angesehen. Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbar und wurde abgeschleppt. Die Schadenshöhe dürfte bei etwa 3500 Euro liegen.

