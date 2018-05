Polizeipräsidium Freiburg / Laufenburg: 79-jähriger bei ...

Laufenburg: 79-jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg - Ein 79 Jahre alter Mann wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Laufenburg leicht verletzt. Er wollte gegen 18:10 Uhr mit seinem kleinen Motorrad von der Straße "Steinmatt" nach rechts in die Himmelreichstraße einfahren. Hierbei muss er die Vorfahrt des dortigen Verkehrs beachten. Er übersah einen talwärts fahrenden Pkw und seine 125ziger kollidierte mit diesem, einem VW Golf eines 25-jährigen. Der Motorradfahrer stürzte auf die Straße und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde zur ambulanten Versorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. Insgesamt dürfte ein Schaden von gut 1000 Euro verursacht worden sein.

