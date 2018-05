Polizeipräsidium Freiburg / Laufenburg: Hecke gerät in Brand - ...

Laufenburg: Hecke gerät in Brand - Frau unter Schock

Freiburg - Eine Thuja Hecke geriet am Dienstagmorgen in Laufenburg in Brand. Die Feuerwehr rückte aus und löschte das Feuer, das vorher durch Nachbarn des betroffenen Anwesens mit Wasser aus Gartenschläuchen eingedämmt worden war. Durch die Wärmeentwicklung entstand allerdings am Haus ein Schaden von geschätzt mehreren tausend Euro. Eine Hausbewohnerin erlitt einen Schock. Sie wurde vor Ort von den First Responder und der Besatzung eines Rettungswagens betreut, bis sich ein Angehöriger ihr annehmen konnte. Verursacht wurde das Feuer durch das Abrennen von Unkraut in der Hofeinfahrt. Vermutlich geriet hierbei der Unkrautbrenner zu nah an die Hecke, die dann Feuer fing.

