Polizeipräsidium Freiburg / Lenzkirch - Alkoholisierte ...

Lenzkirch - Alkoholisierte Autofahrer verursacht Parkrempler

Freiburg - Am Freitag Abend, 22.12.2017, ca. 19.45 Uhr fuhr ein 62-jähriger Pkw-Fahrer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes gegen einen, auf der gegenüberliegenden Parkfläche geparkten Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR. Da beim Unfallverursache Alkoholbeeinflußung vorlag, musste die Entnahme einer Blutprobe angeordnet werden.

Gegen den 62-Jährigen wird entsprechende Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft vorgelegt.

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Clemens Winkler Polizeipräsidium Freiburg Polizeirevier Titisee-Neustadt Telefon: 07651 / 9336 - 120 E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/