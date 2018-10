Polizeipräsidium Freiburg / Liebesbedürftiger Retriever 'Zeus' ...

Liebesbedürftiger Retriever 'Zeus' Lörrach-Stetten

Freiburg - Landkreis Lörrach, Lörrach-Stetten

Am 06.10.2016 gegen 14:00 Uhr wurde der Polizei ein Fundhund an der Grenze zur Schweiz gemeldet. Dieser wurde durch den Finder dort angeleint. Vor Ort konnte ein liebesbedürftiger Golden Retriever festgestellt werden, der den Anrufer etliche Meter verfolgte und sein Herrchen suchte. Über die Hundemarke konnten die schweizer Kollegen informiert werden, welche das Herrchen von 'Zeus' ausfindig machen konnten. Überglücklich schlossen die beiden sich wieder in die Arme - der ältere Hundebesitzer hatte über drei Stunden an einer Bushaltestelle auf seinen 'Zeus' gewartet.

FLZ Fi / MT

