Polizeipräsidium Freiburg / LKr. Breisgau-Hochschwarzwald, B317 ...

LKr. Breisgau-Hochschwarzwald, B317 Feldberg-Bärental Motorradfahrer verunglückt alleinbeteiligt

Freiburg - Am Mittwochmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 317 im Bereich Feldberg-Bärental ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Motorradfahrer alleinbeteiligt verunglückte.

Der 26-jährige Motorradfahrer befuhr mit seinem Motorrad die Bundesstraße 317 von Titisee in Richtung Feldberg. Auf halber Strecke kam er in einer Kurve kurz vor der Feldberg-Passhöhe zu Fall und schlitterte in der Folge ca. acht Meter über die Fahrbahn.

Ein hinter ihm fahrender Verkehrsteilnehmer konnte das Geschehen beobachten und direkt die Rettungskräfte informieren.

Der 26-jährige Motorradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. An seinem Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 6000,- EUR.

