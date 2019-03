Polizeipräsidium Freiburg / Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald/ Lkr. ...

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald/ Lkr. Emmendingen - BAB5 Zwischen Hartheim und Riegel: Zeugenaufruf nach Dieseldiebstahl

Freiburg - In der Nacht von Montag, 18.03.2019, auf Dienstag, den 19.03.2019, kam es zwischen 21:00 Uhr und 05:30 Uhr auf vier Autobahnparkplätzen der BAB 5 zwischen Hartheim und Riegel, sowohl in Fahrtrichtung Basel, als auch in Fahrtrichtung Karlsruhe zu insgesamt vier Dieseldiebstählen an Sattelzugmaschinen.

Von Basel aus in Richtung Karlsruhe fanden diese auf den Autobahnparkplätzen Hölzle und Ferner statt.

Von Karlsruhe aus in Richtung Basel fanden diese auf den Autobahnparkplätzen Glotter und Sandbuck statt.

Insgesamt wurden etwa 1800 Liter Dieselkraftstoff entwendet.

Die Verkehrspolizei Freiburg sucht nun Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0761 882-3100 zu melden.

