Polizeipräsidium Freiburg / Lkr Emmendingen : ...

Lkr Emmendingen (5 Meldungen): Einbruchsversuch / Zu schnell unterwegs / Knochenfund / Sachbeschädigung durch Graffiti / Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Freiburg - Emmendingen: Einbruchsversuch in Pizzeria

Am Dienstag (01.05.2018) versuchten bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 01:00 Uhr bis 12:30 Uhr die Terrassentür einer Pizzeria in der Karl-Friedich-Straße/Elzstraße aufzuhebeln. Die Täterschaft konnte die Tür nicht überwinden und gelangte somit nicht in das Objekt. Mitteilungen zu verdächtigen Beobachtungen nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, entgegen.

Denzlingen: Zu schnell unterwegs

Die nicht angepasste Geschwindigkeit wurde am Dienstag, 01.05.2018, einem 24-jährigen Autofahrer zum Verhängnis. Gegen 19:50 Uhr befuhr er die B3 von Emmendingen in Richtung Freiburg und kam im Kurvenbereich ins Schleudern. In der Folge kam er von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Drahtzaun, prallte gegen mehrere Jungbäume und kam in der Böschung zum Stillstand. Verletzt wurde der Fahrer hierbei nicht.

Bahlingen: Knochenfund in der Alten Dreisam

Zu einem nicht alltäglichen Fund wurden Polizeibeamte am Dienstag, 01.05.2018, gerufen. Ein Passant hatte mehrere, größere Knochen im Flussbett der Alten Dreisam gesichtet. Zur "Bergung" der Knochen musste zunächst die Feuerwehr Bahlingen verständigt werden. Durch den ebenfalls hinzugerufenen Gerichtsmediziner konnten die Knochen zweifelsfrei als Tierknochen zugeordnet werden.

Sexau: Sachbeschädigung durch Graffiti

Im Zeitraum von Montag (30.04.2018, 21:00 Uhr) bis Dienstag (01.05.2018, 08:00 Uhr) besprühten bislang Unbekannte in der Höchtestraße/Dorfstraße unter anderem zwei Fahrzeuge sowie die Turnhalle mit schwarzer Sprühfarbe. Die Polizei sucht Zeugen zu diesen Beschädigungen und bittet um Hinweise an das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641/582-0).

Endingen: Zeugenaufruf nach Unfallflucht im Bereich St. Jakobsgäßli/Löwengäßli

Bereits am Samstag (28.04.2018) touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 06:30 Uhr bis 14:00 Uhr beim Rangieren einen ordnungsgemäß geparkten weißen Pkw. Bei dem Streifschaden konnten blaue Farbantragungen festgestellt werden. Der Polizeiposten Endingen sucht Zeugen des Vorfalls und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07642/9287-0 entgegen.

lw/dk

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an: Herrn Klose Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 0761 882-1010 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/