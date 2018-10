Polizeipräsidium Freiburg / Lkr. Emmendingen - Teningen/ ...

Lkr. Emmendingen - Teningen/ Emmendingen: Zwei Einbrüche in Wohnhäuser

Freiburg - LANDKREIS EMMENDINGEN

Teningen/ Emmendingen: Zwei Einbrüche in Wohnhäuser

Am Dienstag und Mittwoch (02.10. - 03.10.18) verschafften sich bislang unbekannte Täter, jeweils in den Abendstunden 18:15 - 20:22 Uhr/ Emmendingen 19:00 - 20:30 Uhr), Zugang zu Wohnhäuser. In Teningen wurde am Dienstag 02.10.18 zwischen 18:15 und 20:22 Uhr im Bereich der Nußmannstraße und Emmendingen am 03.10.18 zwischen 20:30 Uhr im Bereich der Blumenstraße eingebrochen. In beiden Fällen kamen die Täter von den Gebäuderückseiten in die Wohngebäude. Anschließend durchsuchten die Täter die Wohnräume, wobei nach bisherigem Kenntnisstand nur Bargeld entwendet wurde.

In Teningen konnte die Wohnungsbesitzerin bei der Rückkehr an die Wohnung zwei männliche Personen beobachten, die über die Scheffelstraße in Richtung Nußmannstraße gingen. Ob es sich um die Täter oder um unbeteiligte Passanten handelt, ist bislang nicht bekannt.

Hinweise oder verdächtige Beobachtungen nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, entgegen.

jr/kj/ml

