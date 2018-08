Polizeipräsidium Freiburg / Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald/ ...

Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald/ Neuenburg: Öffentlichkeitsfahndung - Identität eines Verstorbenen unbekannt

Freiburg - Bereits am 17.08.2018 wurde ein bislang unbekannter Mann unterhalb der Blechbrücke über dem Rhein bei Neuenburg aufgefunden. Der Mann hatte sich hierbei schwere Verletzungen zugezogen, denen er in einer Klinik in Freiburg am 18.08.2018 erlag. Da er keinerlei Papiere mit sich führte konnte der Mann bislang nicht identifiziert werden, weshalb die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe bittet.

Der Unbekannte wird folgendermaßen beschrieben: Etwa 50-65 Jahre, 180 cm groß, schlank, helle Hautfarbe, Phänotyp: Südeuropäer/Nordafrikaner, kräftige Hände, starker Bartwuchs, auffälliger Überbiss, buschige Augenbrauen, Stirnglatze, schwarze Haare, an den Schläfen graumeliert.

Er hatte Folgendes an: - Herrenhalbschuhe, schwarz, Marke Salamander, Größe 7,5, superweit

- bluejeans, Marke Identic Men Denim Straight (KiK), Größe 52 W 36 L32

- kurzärmeliges Herrenhemd, (Marke C&A), Farbe weiß, Größe 41, Aufschrift Nie

- schwarze Socken mit grau/weißem Ringelmuster im Bundbereich

- schwarzer Ledergürtel mit silberfarbener Schnalle

- graue Herrenunterhose, Marke Identic (KiK), Größe L

mitgeführte Gegenstände:

- graues Damenrad der Marke CBM (Foto ist zur Veröffentlichung beigefügt)

- Schlüsselbund mit mehreren Schlüsseln, Anhänger der Citibank, Einkaufschip Hela-Baumarkt Müllheim

- Medikamentenfläschchen mit der Aufschrift "apothekenpflichtig", sonst unlesbar

- orangefarbener Kamm

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise zur Identität des Mannes unter Tel: 0761-8825333 entgegen.

Hinweis an die Medien: Das Bild des Fahrrads kann im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung genutzt werden.

lr

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an: Laura Riske Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 0761 882-1011 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/