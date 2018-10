Polizeipräsidium Freiburg / Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald/ ...

Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald/ Feldberg: Verkehrsunfall - Motorradfahrerin gerät in Gegenverkehr

Freiburg - 27jährige Motorradfahrferin fuhr am heutigen Nachmittag, 04.10.2018, gegen 15:30 Uhr von Bärental in Richtung Feldberg. In einer Rechtskurve kam die junge Frau vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegen kommenden Auto.

Dabei erlitt sie schwerste Verletzungen und musste nach Erstversorgung mit einem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen werden.

Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

lr

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an: Laura Riske Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 0761 882-1011 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/