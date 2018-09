Polizeipräsidium Freiburg / Löffingen, Landkreis ...

Löffingen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Verkehrsunfall mir Traktor

Freiburg - Am Donnerstagnachmittag ereignete sich unweit der Dreischluchtenhalle in Bachheim ein Unfall mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine. Dabei klemmte sich ein 54-jähriger Mann den Fuß in der hydraulikbetriebenen Heckmulde seines Traktors ein. Durch die Feuerwehr Bachheim konnte der Mann befreit werden. Er wurde anschließend durch einen Rettungswagen mit schweren Beinverletzungen in eine Klinik verbracht. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt stellt derzeit Ermittlungen zum genauen Unfallhergang an.

