Polizeipräsidium Freiburg / Löffingen, OT Bachheim, Bachheimer ...

Löffingen, OT Bachheim, "Bachheimer Tal", Bahnunterführung der Höllentalbahn, illegale Müllablagerung

Freiburg - Im Verlauf der vergangenen Tage wurden von Unbekannten an der o.g. Örtlichkeit, insgesamt acht Reifen, vier davon mit Felgen der Marke "Minerva", mit der Größenbezeichnung 195x60 R 16, in der Wiese neben der Bahnunterführung, abgelagert. Direkt an der Böschung lag noch ein Müllsack mit Plastikteilen einer silbernen Verkleidung eines Kraftrollers der Marke "Kymco". Im Sack befand sich noch ein Metallgehäuse einer Variomatik-Schaltung. Wer zur Herkunft der Gegenstände Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Löffingen, Tel.: 07654/806060, zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Polizeirevier Titisee-Neustadt Uwe Kaiser Telefon: 07651 / 9336 - 110 E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/