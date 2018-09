Polizeipräsidium Freiburg / Löffingen, OT Dittishausen, ...

Löffingen, OT Dittishausen, gefälschtes Schreiben eines angeblichen -Amtes für Wohnraumprüfung-

Freiburg - Bislang unbekannter Täter versandte in den vergangenen Tagen einen Brief an den Geschädigten. Angeblich war das -Amt für Wohnraumprüfung- der Absender. In diesem Brief wird auf Grund der Wohnungsknappheit eine Begehung der Wohnung des Adressaten angekündigt. Gemäß dem Schreiben sind die Adressaten gezwungen, die Maßnahme über sich ergehen zu lassen, ein Widerspruch ist nicht möglich. Weiterhin soll in den kommenden Wochen ein Termin zur Besichtigung bekannt gegeben werden. Der o.g. Brief konnte als Fälschung erkannt werden. Der Polizeiposten Löffingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

