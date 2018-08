Polizeipräsidium Freiburg / Löffingen, Studerstraße, Parkplatz ...

Löffingen, Studerstraße, Parkplatz vor einer Spielothek,Verkehrsunfallflucht

Freiburg - Am 21.08.18, zwischen 12.00 und 16.45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß und senkrecht zur Fahrbahn geparkten SUV. Der Dacia, Typ Duster, wurde ca. 50 cm nach vorne geschoben. Am Heck des Fahrzeugs war durch den Aufprall ein Schaden in Höhe von ca. 4000 Euro entstanden. Möglicherweise handelte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen rangierenden LKW. Dessen Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Eventuelle Zeugen setzen sich bitte mit dem Polizeirevier, Titisee-Neustadt, Tel.: 07651 9336-110, in Verbindung.

